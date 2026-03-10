『PUI PUI モルカー』『My Melody & Kuromi』の見里朝希監督とWIT STUDIOのタッグによる新作オリジナルTVアニメ『キャンディーカリエス』。4月15日よりTBS『よるのブランチ』内で放送がスタートするのを前に、ガールズグループ・IS:SUEが担当する主題歌「Telepathy（テレパシー）」を使用したプロモーションビデオ（PV）と、カラフルな世界観を切り取った場面写真6点が公開された。【動画】IS:SUEの主題歌を使用したメインPV