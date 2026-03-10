歌手の華原朋美（51）が9日、Xを更新。6歳の息子との密着ショットを公開し、注目が集まっている。【映像】痩せたと話題の華原朋美 息子との密着ショットこれまでもローラースケートを楽しむ息子の動画や、運動会の親子ショットなど、プライベートの様子をSNSで紹介してきた華原。2025年9月9日にはデビュー30周年記念ライブを開催し、ライブ終了後にファンにあいさつをする姿を投稿すると、「朋ちゃん痩せた！」「スマートにな