テレビ番組ロケ中に「右膝外側半月板損傷」の大ケガを負ったサッカー元日本代表でタレントの前園真聖が１０日、リハビリを始めたことを明かした。自身のインスタグラムに新規投稿し、「皆さんからのたくさんのコメントに感謝しています。今日からリハビリが始まりました」と報告。松葉杖を使って歩行練習する様子と、ベッドに横たわって右膝に氷嚢をあてる写真２枚を公開した。「しばらくの間はずっと一緒です」として、「＃松