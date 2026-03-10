ボートレース戸田の「スカパー！・JLC杯戸田ルーキーシリーズ第5戦」の4日目が10日に行われ、11日に行われる準優勝戦メンバーが決定した。当地は2度目の参戦の長谷川暖（21＝岡山）が、7Rを2コース差しで制して当地初1着。得点率16位で予選を突破。準優10R6号艇をゲットした。「ターン回り系が良さそう。回った後に進んでくれる。2Mで差されたと思ったけど前にいました。中堅上位くらいだと思います。展開を突ける足はあるので