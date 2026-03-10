新年度予算案の審議をめぐり、与野党はあさって、高市総理らが出席して集中審議をおこなうことで合意しました。国会ではきょう午後、衆議院・予算委員会の理事会が開かれ、与野党はあさっての午前と午後、高市総理らが出席して、「内外の諸課題」をテーマに集中審議をおこなうことで合意しました。また、野党側は予算案の細目について、省庁ごとに審査する「分科会」を開催するよう求めたということです。与党側は13日に締めくくり