【モデルプレス＝2026/03/10】グローバルグループ・ENHYPEN（エンハイプン）からの独立を発表したHEESEUNG（ヒスン）が3月10日、ファンコミュニティプラットフォーム・Weverseを更新。決断に至る経緯や今後の活動についてを説明した。【写真】「えぐい可愛い」HYBE先輩後輩の貴重な2ショット◆独立発表のヒスン、コメント発表ヒスンは「こんにちは、HEESEUNGです」と切り出し、「まず、多くのENGENE（ファンネーム）の方々は私のニ