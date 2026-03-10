鹿児島海上保安部に新たな大型巡視船「かんばい」が配備され、10日、鹿児島港に初入港しました。 （記者）「新たな巡視船“かんばい”です。桜島をバックに初入港です」 鹿児島海上保安部の大型巡視船「かんばい」は全長140メートル、総トン数6000トンでヘリコプターが2機搭載可能です。およそ203億円かけて今月3日完成しました。 名前の由来は冬の季語「寒梅」で、40ミリ機関砲や遠隔監視のための装置などが搭載さ