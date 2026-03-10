アマチュア精神で世界を魅了！チェコ代表の知られざる野球人生 2023年大会で世界を驚かせたチェコ代表。 彼らの多くは、普段は別の本業を持つアマチュア選手。 しかし、その実力は決して侮れない。 WBCヒーローたちの素顔｜彼らはなぜ世界と戦えたのか？ チェコ代表の強さの源泉は、純粋な野球への情熱と、それぞれの職業で培った精神力にある。 彼らのユニークな「リアル二刀流」の経歴は、チーム