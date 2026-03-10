昨年の東海Ｓ・Ｇ３を勝ったヤマニンウルス（牡６歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ジャスタウェイ）は、黒船賞・Ｊｐｎ３（３月２４日、高知競馬場・ダート１４００メートル）に登録しているが、現段階で補欠で除外対象になっていることから、ハンデ戦のポラリスＳ（４月４日、阪神競馬場・ダート１４００メートル）を視野に入れて調整している。斉藤崇調教師は「出られるレースもないですし、別定戦では（斤量を）背負ってしまう。