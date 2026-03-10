アジア・コモディティ騰落率ランキング＝03/10営業日時点＝ 上海重油 2.29％ 上海銅 1.27％ 大連ポリエチレン 0.82％ 上海異形鉄筋 -0.35％ 上海ゴム -0.9％ 大連とうもろこし -1.12％ ＊数値は前日比％