◆オープン戦阪神２―１西武（１０日・甲子園）阪神・中川勇斗捕手が１０日、“甲子園プロ初アーチ”を放った。４回１死、西武・高橋光のカットボールを高く打ち上げると、打球は左翼スタンドへ吸い込まれた。「いい感じに振れた」と、安どの表情を浮かべた。「あれは失投。相手のウィニングショットを、ああやって運べるようにしていきたい」と貪欲な姿勢を示した。試合前、先輩に助言を仰いだことが結果につながった。「振