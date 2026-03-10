◆オープン戦ＤｅＮＡ６―１広島（１０日・横浜）広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が不安を一掃した。７日の中日戦（マツダ）で右膝に自打球を当てて途中交代。８日の同戦は欠場していたが、３番・中堅で復帰すると、初回１死三塁で適時打を放った。「真っすぐに遅れないタイミングで待っていた」と、初球の１４９キロを左前へ。初スイングで結果を出すと、二盗も決めた。「（盗塁のスタートは）良かったと思いま