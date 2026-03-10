アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃と、これに対する報復の応酬の長期化とともに、世界経済への深刻な影響が懸念されています。（アメリカトランプ大統領）「我々は決定的に勝利していて予定を大幅に前倒ししている」Q.今週中に終わるか？「いいえ。でも、まもなくだ。そう思う。我々はさらに前進する」アメリカのトランプ大統領は9日、イランへの軍事作戦について「まもなく終わるだろう」と早期終結に含みを持たせまし