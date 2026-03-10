◆オープン戦ソフトバンク２―２巨人（１０日・宇部）巨人はソフトバンクと２―２で引き分けた。先発のドラフト１位ルーキー左腕・竹丸和幸投手は、５回８０球で５安打無失点７奪三振の好投。キャンプから実戦１３イニングでいまだ無失点となっている。阿部監督は「８０球近くまでいって、それでも乱れなかったというところは良かったんじゃないですかね。すごくマウンドさばきが落ち着いている」と評価。開幕ローテ入り