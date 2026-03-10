◇大相撲春場所3日日（2026年3月10日エディオンアリーナ大阪）人気業師で大阪府寝屋川市出身の東前頭8枚目・宇良（33＝木瀬部屋）は東9枚目の時疾風（29＝時津風部屋）を突き落とし、ご当所で初日から3連勝とした。立ち合いは時疾風に踏み込まれた。それでも低い体勢を保って右おっつけ、左を深く差して下手をつかんだ。相手得意の四つで自身の左下手はいったん切られた。相手の左すくい投げをこらえると、逆に左ですくっ