フォルクスワーゲンのロゴ＝4日、ドイツ北部ハノーバー（ゲッティ＝共同）【パリ共同】ドイツ自動車大手フォルクスワーゲン（VW）が10日発表した2025年12月期決算は、純利益が前期比37.8％減の66億7300万ユーロ（約1兆2千億円）だった。トランプ米政権の関税強化や、中国市場での販売苦戦が響いた。グループ世界販売台数は0.5％減の898万3900台。地元メーカーとの競争が激化する中国市場や、関税が逆風となった米国市場で販売