東京Vは10日、目黒区立五本木小学校で、6年生59人に「Jリーグ環境教育授業」を行った。気候アクションアンバサダーを務めている選手会長のDF深沢大輝（27）と同副会長のMF稲見哲行（26）が、子供たちと一緒に地球温暖化について勉強。続いてグループワークを行い、何ができるかなどを考えた。小学生からは「コンビニ袋の5円は安い。それよりエコバッグをもっと安く」「エアコンのフィルターをきれいに」などの意見も出た。その後