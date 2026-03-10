スペースXは日本時間2026年3月10日、ケープカナベラル宇宙軍基地から「ファルコン9（Falcon 9）」ロケットを打ち上げ、EchoStar社の放送衛星「EchoStar 25（EchoStar XXV）」を所定の軌道へ投入しました。スペースXはX（旧Twitter）の公式アカウントで衛星の分離成功を報告しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Falcon 9（EchoStar XXV）・ロケット：Falcon 9 Block 5・打ち上げ日時：日本時間 2026年