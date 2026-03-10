カルディコーヒーファームは2026年3月6日に、毎年恒例の「いちごバッグ」を発売しました。Xでは、購入者から「今年も買ってしまった」「可愛いので思わずゲット」「小さい方の保冷バッグが欲しくて買ったよ」「キャリーケースに付けて使えるみたいで嬉しい」「買えて良かった！」といった声が上がっています。3月10日現在、オンラインストアでは「在庫なし」の状態です。気になる人は近くの店舗を探してみてください。キャリーケー