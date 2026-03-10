東京を代表する桜の名所、皇居千鳥ヶ淵の春が今年もやってきました。4月22日（水）まで、千代田区内各所で「千代田のさくらまつり」を開催中です。最大の見どころは、全長約700メートルのさくら並木が幻想的に輝く「皇居千鳥ヶ淵 夜桜ライトアップ」。さらに今年は、人気アニメ「わたしの幸せな結婚」との初コラボスタンプラリーや、観光大使リラックマの5周年記念グッズの発売など、例年以上に多彩なコンテンツが目白押しです。混