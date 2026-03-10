3月10日（現地時間9日）、「Bリーグドラフト2026」で全体1位指名を受けた山粼一渉が所属するノーザンコロラド大学（第5シード）が、ビッグスカイ・カンファレンスの決勝トーナメント「スターチマッドネス」の準々決勝にてモンタナ大学（第4シード）と対戦した。 ノーザンコロラド大はレギュラーシーズン最終戦でもモンタナ大と対戦し、85－57で快勝して