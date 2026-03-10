サトウ食品がこの日の取引終了後に第３四半期累計（２５年５月～２６年１月）連結決算を発表しており、売上高４０４億４５００万円（前年同期比１１．４％増）、営業利益４９億９１００万円（同９９．８％増）、純利益３９億６８００万円（同２．１倍）だった。あわせて期末一括配当予想を７０円から７５円（前期７０円）へ引き上げた。 もち米や餅粉の価格高騰を背景に、比較的価格が安定している包装餅へ消費者の需