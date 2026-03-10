在宅避難のリアルな実体験を描いた『今日、地震がおきたら』より▶▶コミックエッセイ『今日、地震がおきたら』を最初から読む大地震が来ても「避難所に行けば、なんとかなる」――そう思っていませんか？赤ちゃんやペットの世話、介護、生理、アレルギー……もしもの大震災のとき、避難所に行けない状況は多々あります。15年前の東日本大震災のときにも、「在宅避難者」たちには支援の手が届きにくく、過酷な現実があり