デコボココンビ▶▶この作品を最初から読む漫画家ユニット・真希ナルセによる、シニアになった愛犬との日々を描いたコミックエッセイ。作家仲間と暮らすシェアハウスでともに過ごす2匹、ミニチュアダックスの「グミ」と柴犬の「銀次郎」。元気いっぱいだった犬たちも歳をとり、名前を呼んでも聞こえなかったり、自分で歩くことができなくなったり、日常に少しずつ変化が訪れます。彼らが心地よく過ごせるようにお世話を