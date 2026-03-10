現地３月10日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第３節で、ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンがベトナムと対戦する。この試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。開幕２連勝ですでに決勝トーナメント進出を決めているなか、首位通過を狙うなでしこジャパンは、キャプテンの長谷川唯や清水梨紗、谷川萌々子らが先発に名を連ねた。試合は日本時間18時にキックオフ