韓国代表が3月9日に行われたWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）1次ラウンド・プールC最終戦でオーストラリアに7-2で勝利し、マイアミで行われる準々決勝への進出を決めた。プール成績2勝2敗でオーストラリア、台湾と並び、最後は「失点率」の差で8強入り。会場にはKBOやCPBLなどで活動する人気チアリーダーのハ・ジウォンらも駆け付けたなか、韓国は「5点差以上、2失点以下で勝利」という極めて厳しい条件を土壇場で成し遂