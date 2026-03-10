現地３月９日、FAカップの５回戦でウェストハムとブレントフォードが対戦。試合は２−２のドローで突入した延長戦でも決着がつかず、PK戦を５−３で制したウェストハムが勝利した。激闘が繰り広げられたなか、試合後に話題となっているのが、ブレントフォードFWダンゴ・ウアタラのPK失敗だ。24歳のブルキナファソ代表は、PK戦で正面へのチップキック、いわゆるパネンカを選択。しかし、相手GKに完璧に読まれ、止まられてしま