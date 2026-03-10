ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は、オーストラリアで開催中の女子アジアカップに参戦している。ここまで第１節のチャイニーズ・タイペイ戦（２−０）、第２節のインド戦（11−０）に勝利しており、２連勝で決勝トーナメント進出を決めた。そんななか、熊谷紗希が３月９日にインスタグラムを更新し、「お誕生日おめでとう。これからもみんなで楽しいことたくさんしようね」と綴り、５枚の写真をアップロード。同日