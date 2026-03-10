10日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万9673枚だった。うちプットの出来高が1万1145枚と、コールの8528枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の987枚（800円安220円）。コールの出来高トップは6万円の1035枚（4円安4円）だった。 コールプット 出来