10日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4826枚だった。うちプットの出来高が3457枚と、コールの1369枚を上回った。プットの出来高トップは5万3500円の403枚（1645円安2000円）。コールの出来高トップは6万円の268枚（51円高291円）だった。 コールプット 出来高