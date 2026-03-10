10日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は56枚だった。コールの合計出来高は11枚。コールの出来高トップは5万5500円の2枚（1910円）だった。プットのの合計出来高は45枚。プットの出来高トップは4万5000円の15枚（150円高715円）だった。 コールプット 出来高前