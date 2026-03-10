ワールド・ベースボール・クラシック野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表「侍ジャパン」は10日、1次ラウンド最終戦のチェコ戦に臨む。3連敗で敗退が決まったチェコだが、日本戦を前に公式SNSで示した敬意に注目が集まっている。変わらぬ礼儀に喝采が広がった。日本戦前日、チームの公式Xとインスタグラムに投稿されたのは侍ジャパン選手や東京ドームの客席にいる日本ファンを収めた11枚の写真。