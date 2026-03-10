◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーチェコ（2026年3月10日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、すでに同組1位で準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」はチェコと対戦する。ドジャースの大谷翔平投手（31＝ドジャース）は試合前にブルペン入りした。試合前練習でグラブを持ってグラウンドに登場した大谷は、キャッチボールをして調整。フリー打撃は行わ