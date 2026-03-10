インスタグラム更新フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）で日本男子初の連覇を達成した中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が9日、自身のインスタグラムを更新。応援への感謝をつづるとともに、衝撃の事実を明かした。ショートプログラム（SP）、フリーともに圧巻の好演技を披露し、日本男子初の連覇を達成した中田。インスタグラムに、「世界ジュニア応援ありがとうございました！！」とつづった。