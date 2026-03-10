マジシャンのIbukiが、11日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】会社員もやりながら…世界一のマジシャン・IbukiIbukiは、昨年7月に行われたマジックの世界大会“FISM”で日本人として初めてグランプリに輝いた。弱冠25歳にして世界の頂点に立ったIbukiは、実は会社員との二足のわらじを履く異色のマジシャン。黒柳徹子に会うため休暇を取っての出演となった。両親は子どもの頃から「や