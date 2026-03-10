埼玉県議会は10日の本会議で、8日投開票の県議補欠選挙（川口市、欠員2）で当選した無所属の西沢理県議（38）が申し出ていた辞職を許可した。西沢氏は当初、国民民主党の公認候補として出馬したが、県連が投開票前日の7日に除籍処分と公認取り消しを発表した。同党の玉木雄一郎代表は10日「投票してくれた方や有権者に迷惑をかけた。心よりおわびしたい」と謝罪。県連は、西沢氏が公認判断に関わる重要な事実を申告していなか