政府は１０日、１８歳以上が取得できる有効期間１０年のパスポート（旅券）について、発行手数料を現行の約１万６０００円から約９０００円に引き下げる旅券法改正案を閣議決定し、国会に提出した。７月から適用される見通しだ。５年用の発行手数料（１２歳以上で約１万１０００円、同未満で約６０００円）も引き下げ、一律で約４５００円とする。１８歳以上の５年用旅券は廃止する。