Samsungの次期ブック型（横折り）スマートフォン「Galaxy Z Fold8」は、前モデルより軽くなり、バッテリー容量が増えるなどの噂が飛び交っています。 ↑次期モデルは1種類、それとも2種類？（画像提供／Samsung） リーカーのJason C氏がXに投稿した情報によれば、Galaxy Z Fold8は「幅がより広く、より軽く、より使いやすくなる」とのこと。 もっとも、幅に関しては少し奇妙な印象を抱きます。なぜなら、Samsungはブック