連日熱戦が続く第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。プールAは、プエルトリコがキューバとの無敗対決を制して、3連勝を決めた。日本時間11日に行われるカナダ戦に勝てば、文句なしの1位通過が決まる。プエルトリコといえば、ドミニカ共和国やキューバと並ぶ“カリブの野球強豪国”の一つ。強打のイメージが強いライバル国に比べると、「緻密さ」と「高い野球IQ」を前面に押し出したプレースタイルは異質といえる