こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。楽天市場では、2026年3月4日（水）20時から3月11日（水）1時59分まで3ヶ月に1度の「楽天スーパーSALE」が開催中。本日2026年3月10日は、ワンランク上の音楽体験が楽しめるXiaomi（シャオミ）の新作ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8 Pro」がお得に登場しています。また、「ショップ買いまわり」で最大10,000ポイントがゲット可能。なお、毎月5と0の