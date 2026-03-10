東京・新宿区のイベントホール、新宿フェイスは１０日、９月３０日をもって閉館すると公式Ｘ（旧ツイッター）で発表した。新宿フェイスはプロレス、格闘技界では後楽園ホールに続く「第二の聖地」として親しまれている。Ｘへは「いつも新宿ＦＡＣＥをご利用いただき、誠にありがとうございます。この度、新宿ＦＡＣＥは定期建物賃貸借契約の満了に伴い２０２６年９月３０日をもちまして、閉館する運びとなりました」と投稿した