ヤマハ発動機販売は4月24日、原付二種スクーターの新製品「ファツィオ」(Fazzio)を発売する。「Fazzio」リーフグリーンファツィオはモダンでシンプルなスタイルの軽量ボディに“走りの楽しさ"と“燃費・環境性能"を両立させた空冷・124cm³“BLUE CORE"エンジンを搭載した原付二種スクーター。“Simple & Casual Mover as a Lifestyle-wear"(機能性とファッション性を兼ね備えた普段着のようなシンプルでカジュアルな移動