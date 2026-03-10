愛知県清須市の住宅街で10日午後、火事が発生しました。住宅の屋根を突き破り激しく燃え上がっていて、現在も消火活動が続いています。警察と消防によりますと、午後2時半頃、清須市須ヶ口の住宅で「ベランダが燃えている」などと近くの住民から119番通報がありました。消防車など6台が出動し、現在も消火活動が続けられています。火が出たのは2階建ての住宅で、1人が搬送されたということです。出火当時、家の中には住人