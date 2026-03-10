「怖い話」と「怖い絵」を一緒に展示する企画展が、高知県香美市の美術館で開かれています。顔を左手でつかみ左目で何かを見つめる男。香美市立美術館で開催中の「怖い話と怖い絵」展です。美術館では、これまでに3回にわたり開催してきた「怖い絵」展。今回は県立文学館とのコラボ企画で「怖い話」も一緒に展示しています。「怖い」世界を深く掘り下げ、絵と言葉で「怖さ」を感じられる作品、合わせて44点が展示されています。不