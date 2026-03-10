８日の報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２で３着のアドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）は、予定通り、皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）に向かう。１０日、友道調教師は「正攻法であの競馬ができて、２０００メートルなら大丈夫。１コーナーで行きたがったけど、我慢して走れていた」とレースを振り返った。友道調教師は２００９年にアンライバルド、２