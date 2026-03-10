7人組ガールズグループ・HANAが、LINE MUSICで実施される生配信に登場。きょう10日午後8時から生配信される。【写真】モノマネや爆笑トークで盛り上げたMAHINA今回の生配信は、HANAの1st Album『HANA』リリースを記念したもの。LINE MUSIC公式Xで事前募集したHANAへの質問にメンバーが回答するほか、『HANA』にまつわるエピソードトークなど、ここでしか見られないスペシャル企画が配信される。同配信は、LINE MUSICアプリから