モデルでタレントのわたなべ麻衣（36）が8日放送のABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。尿もれに関するエピソードを語った。この日は、女性の多くが経験しているという「尿もれ」をテーマにトークを繰り広げた。わたなべも産後に経験があり、「今だから言わせてもらうんですけど。産後すぐに、雪山で熊に襲われるっていうドッキリにかかった。けど、走って逃げてる時におしっこが止まらなくなって。走れば走るほど止ま
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 天皇ご一家の前で腕組み真相判明
- 2. 侍Jの練習に大谷来ず「悲しい」
- 3. マック「佐藤さん」に呼びかけ
- 4. パンチのいじめ動画 声明を発表
- 5. 黒木啓司&宮崎麗果氏 離婚疑う声
- 6. 高校いじめ 被害生徒が大量服薬
- 7. 重度障害の娘を殺害? 母親を逮捕
- 8. 渡辺謙 WBC選手に失礼質問で物議
- 9. 堂本光一 映画館行ったことない
- 10. 富士山で滑落した外国籍2人 発見
- 1. マック「佐藤さん」に呼びかけ
- 2. 高校いじめ 被害生徒が大量服薬
- 3. 重度障害の娘を殺害? 母親を逮捕
- 4. 富士山で滑落した外国籍2人 発見
- 5. 幼い姉妹2人が死亡 体に切り傷
- 6. 名門中でいじめ「血が止まらず」
- 7. 11日は全国で気圧低下 頭痛注意
- 8. 家政婦が俳優の長男を殺害…なぜ
- 9. 韓国人が話す日本語 特有のクセ
- 10. 上半身裸で…乱痴気騒ぎの日常か
- 1. 閣僚のWBC観戦を批判 野党に呆れ
- 2. 不法就労を通報すると1万円 賛否
- 3. 溝口氏 SANAE TOKEN騒動を謝罪
- 4. 大臣もショック「NISA貧乏」話題
- 5. 息子の卒業旅行計画に母が絶叫
- 6. 飲食店の「WBC放送中」に論争
- 7. 新宿FACE閉館へ 21年の営業に幕
- 8. 国民 スパイ防止法案を再提出
- 9. 加藤 公用車で保育所送迎を擁護
- 10. 新法務大臣 過去のSNS発言が物議
- 1. 「少女は獲物」米大統領が証言か
- 2. ミレイ政権 インフレが再加速か
- 3. イラン女性に人道ビザ発給される
- 4. 忍耐を試すな 金与正氏が主張
- 5. 美少女＆愛が炸裂した個性派コスプレイヤーが大集結したワンフェス2020[冬]コスプレまとめ【前編】
- 6. 中国人が驚く日本人の「要求」
- 7. 米議員 対イラン作戦を要求
- 8. 米大統領 小学校攻撃は調査中
- 9. 「Quality FX」で最高の満足を届ける＝セントラル短資FX（2）
- 10. 豪 瀕死の子犬がウォッカで復活
- 11. 映像を一時停止して確認したくなる10本の映画の決定的瞬間
- 12. 動物実験用の犬を繁殖 英で物議
- 13. 複数の左派団体がデモ 国民党と民進党の双方を批判／台湾
- 14. 蔡総統、「我々は小国ではない」 交渉カード化への懸念払拭／台湾
- 15. 悲劇の女王メアリー・ステュアートとエリザベス1世の2人の女王はいかに敵対したのかを描く映画 「Mary Queen of Scots」最新予告編公開
- 16. 北「日本は地域平和の破壊者」
- 17. なぜ日本女性は… 風習に疑問
- 18. 英男性 ポップコーンで危機一髪
- 19. 「多分みんなはバイソンの大きさをよくわかってない…」血液検査とタグ付けをしているときの写真
- 20. 中国版ひとつ屋根の下 流行る訳
- 1. 東京駅100周年記念Suica失効危機
- 2. 吉野家「牛丼×油そば」セット登場 背脂×にんにくの油そば
- 3. コロワイド 珈琲館の運営を買収
- 4. JR東日本が運賃平均7.1%値上げへ
- 5. 「トリプル安」で市場、阿鼻叫喚
- 6. 手取り30万円以上にするコツ
- 7. 日経平均4万円で投資家・田端信太郎氏が警鐘「個人投資家の楽観ムードは危険」
- 8. 成田空港への新たなルート誕生へ
- 9. 非鉄金属4社の稼ぎ方 徹底比較
- 10. 在留資格手数料 大幅引き上げへ
- 1. Snapdragon 8 Elite搭載の9インチAndroidタブレット「REDMAGIC Astra Golden Saga 限定版」が日本で数量限定で販売開始
- 2. ガーミンの腕時計が最大26％OFF
- 3. Google、Android 5.0 Lollipopを搭載した防水対応のMotorola Mobility製6インチスマホ「Nexus 6」を発表！WQHD有機ELや2.7GHzクアッドコアCPU、3GBメモリーなど最高スペックで11月中に発売
- 4. KDDI、au向けAndroidケータイ「AQUOS K SHF32」を発表！新たにVoLTE対応ガラホに――既存のSHF31含め、新料金プランで従来のケータイと同じような価格帯で利用可能
- 5. 中国が一眼レフを作れないワケ
- 6. FBのデータ まとめてDLする方法
- 7. Yahoo！ショッピング、初の「お葬式サービス」を展開
- 8. 頭で考えるだけで操作できるVR?
- 9. ひたすらAボタンを押すだけのヤツ、作りました：ウェブ情報実験室
- 10. 榎本りょう―ガジェット女子（GetNews girl）トップフォト その1
- 11. オールドゲーマーも感涙!? 誕生26周年の今年も『星のカービィ』旋風が熱い！
- 12. ファーウェイ Wi-Fi団体が追放か
- 13. パナソニックLUMIX S1H、14+ストップや動画無制限記録はなぜ実現できたのか？その秘密を開発陣に聞く
- 14. ノイズリダクション耳栓「Lalolab ERGO15」。低周波騒音をカットし、必要な音だけが聞こえる！
- 15. クレカ不要で後払いできる決済サービス「Paidy」がビックカメラ・ドットコムで利用可能に！初回利用で20％＋ビックポイントで最大30％還元に
- 16. フリップトリプルカメラは楽しいも本格活用は難しい！？SIMフリースマホ「ZenFone 7・7 Pro」のカメラ機能を試してみた【レビュー】
- 17. SoftBankやY!mobile、LINEMOでMNP転出手数料や事務手数料（オンライン）、ブランド移行時の契約解除料・事務手数料が3月17日より無料に
- 18. Vol.149 キヤノン「XF605」最速レビュー！各種オート機能充実により使い勝手も向上[OnGoing Re:View]
- 19. 2万円台の赤外線カメラ搭載スマホ！ アウトドアの楽しみが倍増するOSCAL S60 Pro Night Vision
- 20. VAIO、『ace.』とコラボしたノートPC収納にぴったりなビジネスバッグ2製品
- 1. 侍Jの練習に大谷来ず「悲しい」
- 2. 佐藤輝明に死球…振る舞いに称賛
- 3. 無断でBD出演か 王座剥奪処分
- 4. 村上の態度に「これはない」炎上
- 5. 侍J試合後に完成 超異例の18秒
- 6. 侍Jがチェコに勝利 1次R4戦全勝
- 7. 桑田氏 1.5億円施設を放置で苦言
- 8. 大谷休養の理由を井端監督が説明
- 9. 台湾ファン暴走に韓メディア激怒
- 10. 【WBC】サトリア 高橋＆宮城とのハグ、肩組みショットにネットもらい泣き「感動」「リスペクト感じた」
- 1. 天皇ご一家の前で腕組み真相判明
- 2. 黒木啓司&宮崎麗果氏 離婚疑う声
- 3. 渡辺謙 WBC選手に失礼質問で物議
- 4. 堂本光一 映画館行ったことない
- 5. GACKT 石黒彩の憔悴ぶりをつづる
- 6. いいNEWSではない 安住アナ紹介
- 7. 楽しんご 借金のお願いに不快感
- 8. ごちそうさまに苦言…投稿が炎上
- 9. 沙也加さんを語る動画が非公開
- 10. 山本舞香に降板報道「限界」か
- 1. 不登校の対応「様子見」は絶対NG
- 2. 排水口がにおう…リセット方法は
- 3. 妻が拒絶 夫がとった最低行動
- 4. 「ファンケル」がAI角層解析技術を活用し、肌状態と未来のリスクを無料で測定
- 5. 犬かきで海を渡る猫、ネット上で話題に
- 6. ヴェネチア国際映画祭から厳選したショートフィルムを上映！
- 7. 日本初公開作品が半数以上！「モローとルオー」展開催中
- 8. 紫芋、りんごetc・「コールド・ストーン・クリーマリー」でハロウィンスイーツを満喫！
- 9. フレーバーソープ「ガミラシークレット バニラ」数量限定発売！
- 10. カルフォルニア発の人気タコス店“ワフーズ”が日本初上陸☆
- 11. 話題のエリア「ブルックリン」ってニューヨークのどこにあるの？
- 12. 新宿伊勢丹で一足早く桜満開！バリーの限定イベントスタート
- 13. ももクロがピンクハウスで春を告げる。新宿伊勢丹で2月18日から限定コラボ開催
- 14. カルバン・クラインはパワフルにクラッシーに。メンズウエアの再構築【15-16AWメンズ】
- 15. NARSの春夏新作コスメはヌードカラーに注目
- 16. シャネルが再構築する韓国のモダンなスパイス【16年クルーズ】
- 17. アンドレアス・クロンターラー フォー ヴィヴィアン・ウエストウッド、ブランド名を変更し初コレクション【16-17AW】
- 18. あなたの乾燥、原因はクレンジングにあり！？正しく落として理想の美肌へ♪
- 19. お土産から期間限定ファームまで！ジムトンプソンを巡る旅
- 20. 生まれ変わったシェムリアップ「ベルモンド ラ・レジデンス・アンコール」