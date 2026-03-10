シリーズ誕生25周年を迎え、杉下右京（水谷豊）×亀山薫（寺脇康文）の“黄金コンビ”が通算11シーズン目に突入するテレビ朝日系連続ドラマ『相棒 season24』（毎週水曜後9：00）の最終回が11日に放送される。【画像】“元相棒”の姿も…最新相関図が公開最終回スペシャル『暗闇の鬼』では、右京の“元相棒”がシリーズ初登場。その背後には穏やかならざる因縁があった。27年前の屈辱を特命係に明かした元相棒の狙いは？熾烈