卓球Tリーグの「ノジマTリーグ2025―2026シーズンプレーオフ」は3月27、28日、東京・代々木競技場第2体育館で男女のファイナルが開催される。応援アンバサダーを務める菊池日菜（22）がスポニチにメッセージを寄せ、「昨シーズンのプレーオフも会場に行かせていただいたんですが、一体感をもって応援していた姿を見てとてもいいなあと思い、感動したのを覚えています」と振り返った。菊池は自身も東京女子体大の卓球部に所