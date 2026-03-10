今日、中東情勢は極めて予断を許さない局面を迎えている。米国およびイスラエルによる対イラン攻撃は、単なる二国間、あるいは地域的な紛争の枠組みを超え、世界の安全保障環境を揺るがす事態へと発展している。特に、イランの最高指導者ハメネイ師の殺害という事態は大きな衝撃を与えた。イラン側はこれに対し、ホルムズ海峡を事実上封鎖し、周辺諸国に点在する米軍拠点や石油関連施設への報復を繰り返し行っている。この対立の激